Міністр оборони Умєров скасував свій візит до Франції "з міркувань безпеки"

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що в четвер, 18 січня, у Парижі відбудеться запуск "артилерійської коаліції", очільник Міноборони долучиться до неї у форматі відеоконференції.

Повідомляється, що "артилерійська коаліція" має на меті "зміцнити можливості Києва проти Росії". Її очолюють Франція та США, коаліція є одним із компонентів контактної групи із оборони України у форматі "Рамштайн".

Це "компонент", в якому беруть участь 23 країни, "має на меті об’єднати зусилля, щоб допомогти - у короткостроковій і довгостроковій перспективі - Україні мати артилерію, адаптовану до потреб контрнаступу, і її армію завтрашнього дня", - пояснили в Міноборони Франції.

Також планувалося що Рустем Умєров разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню відвідають промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють самохідні гармати Caesar, а потім ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.