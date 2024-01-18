Міністр оборони Умєров скасував свій візит до Франції "з міркувань безпеки"
Міністр оборони України Рустем Умєров мав відвідати Францію у четвер, 18 січня, проте візит було скасовано "з міркувань безпеки"
Про це повідомляє Le Monde.
Зазначається, що в четвер, 18 січня, у Парижі відбудеться запуск "артилерійської коаліції", очільник Міноборони долучиться до неї у форматі відеоконференції.
Повідомляється, що "артилерійська коаліція" має на меті "зміцнити можливості Києва проти Росії". Її очолюють Франція та США, коаліція є одним із компонентів контактної групи із оборони України у форматі "Рамштайн".
Це "компонент", в якому беруть участь 23 країни, "має на меті об’єднати зусилля, щоб допомогти - у короткостроковій і довгостроковій перспективі - Україні мати артилерію, адаптовану до потреб контрнаступу, і її армію завтрашнього дня", - пояснили в Міноборони Франції.
Також планувалося що Рустем Умєров разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню відвідають промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють самохідні гармати Caesar, а потім ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.
- Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 23 січня.
- 18 січня стало відомо, що Франція "найближчими тижнями" поставить Україні шість самохідних гаубиць Caesar, а потім впродовж приблизно року – ще 72.
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