Франція виготовить для України близько 80 САУ Caesar: шість з них вже в дорозі

Про це повідомляє ВВС, з посиланням на Міністерство оборони Франції.

Шість гармат було замовлено у вересні шляхом прямого комерційного контракту між виробником – французькою компанією Nexter – та українською державою за рахунок власних коштів, уточнило міністерство. На оплату виробництва решти необхідно знайти "колективне фінансування", але необхідні потужності у виробника є.

18 січня Францію мав відвідати міністр оборони України Рустем Умеров, але в останній момент, за даними агентства, візит скасували з міркувань безпеки.

З 2022 року Франція передала безкоштовно або продала Україні 30 гармат Caesar плюс ще 19 раніше замовлених Данією.

Nexter також поступово нарощує виробництво снарядів для гаубиць: з квітня 2023 по січень 2024 року, за даними французького Міноборони, виробництво снарядів для потреб України зросло вдвічі з 1000 до 2000 снарядів на місяць. Впродовж 2024 року його мають намір довести до 3000 на місяць.