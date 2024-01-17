Макрон анонсував передачу Україні 40 ракет SCALP, візит до Києва й підписання угоди про гарантії безпеки
16 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відвідає Україну в лютому, а також анонсував передачу 40 ракет SCALP й підписання угоди про гарантії безпеки
Про це повідомляє Le Monde.
На пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки. Він також зауважив, що угода має бути підписана за кілька тижнів.
Французький президент анонсував передачу Україні близько 40 ракет SCALP, кількох сотень бомб та самохідних артилерійських установок CAESAR.
"Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив", - зазначив Макрон.
- Франція змінюватиме характер допомоги Україні у сфері оборони. Нинішня мета - збільшити виробництво озброєнь безпосередньо в нашій державі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.95 Купівля 37.95Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.48Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе