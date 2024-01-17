Макрон анонсував передачу Україні 40 ракет SCALP, візит до Києва й підписання угоди про гарантії безпеки

Про це повідомляє Le Monde.

На пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки. Він також зауважив, що угода має бути підписана за кілька тижнів.

Французький президент анонсував передачу Україні близько 40 ракет SCALP, кількох сотень бомб та самохідних артилерійських установок CAESAR.

"Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив", - зазначив Макрон.