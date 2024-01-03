Ціль Франції - виробляти більше озброєнь в Україні, - посол в Києві

Про це посол Франції в Україні Гаель Весьєр розповів в інтерв'ю Franceinfo.

"Французька підтримка змінюватиме свій характер, оскільки мета полягає в тому, щоб виробляти більше озброєнь в Україні, а не обмежуватися пожертвами чи закупівлями. Але, природно, для переходу від однієї стратегії до іншої потрібен певний час", - зазначив посол.

За його словами, Україна має ресурси та підтримку дружніх країн і партнерів.

На запитання про труднощі з ухваленням пакетів підтримки для України Весьєр відповів, що Захід сподівається вийти з цієї фази. Зокрема, про це йтиметься на початку лютого на позачерговому засіданні Європейської Ради.

На думку посла, посилення російських ударів по Україні нагадує про реальність війни.

"І це також ставить речі на перспективу. Знання того, хто є жертвою, а хто катом. Хто агресор, а хто жертва. І це допомагає нам побачити реальний стан речей", - сказав дипломат.