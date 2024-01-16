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У Пентагоні оголосили дату нової зустрічі у форматі "Рамштайн"

16 січня, 2024 вiвторок
20:04
Світ Пентагон

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 23 січня

Про це повідомляє міністерство оборони США.

Зазначено, що 16 січня очільник Пентагону Ллойд Остін мав телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим про ситуацію на місцях та майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України. Відомо, що зустріч проходитиме у віртуальному форматі.

"Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додали в міноборони США.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. До групи входять представники понад 50 країн світу.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 17 засідань. Перша зустріч відбулася у квітні 2022 року на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Останнє засідання "Рамштайну" відбулося 22 листопада 2023 року у віртуальному форматі.

Україна
Міністерство оборони
Пентагон
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
допомога Україні
Рустем Умєров
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