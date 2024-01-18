Зеленський розповів Макрону, що Україна хотіла б отримати в наступному пакеті військової допомоги
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Особливу увагу співрозмовники приділили оборонним потребам України
Про це повідомила пресслужба президента.
"Володимир Зеленський подякував за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них", - ідеться в повідомленні.
"Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на полі бою та інші оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення української системи ППО", - додали в пресслужбі.
Зеленський також подякував за активне залучення французького бізнесу в розбудову України шляхом інвестицій.
Окрім того, голова держави розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Співрозмовники відзначили важливість залучення якнайширшого кола країн до участі в ньому.
За результатами розмови політичним і військовим радникам доручено розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України. Також буде прискорено підготовку до укладання угоди про безпекові гарантії для України.
- 18 січня стало відомо, що Франція "найближчими тижнями" поставить Україні шість самохідних гаубиць Caesar, а потім впродовж приблизно року – ще 72.
- Також Франція постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року.
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