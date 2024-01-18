Зеленський розповів Макрону, що Україна хотіла б отримати в наступному пакеті військової допомоги

Про це повідомила пресслужба президента.

"Володимир Зеленський подякував за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них", - ідеться в повідомленні.

"Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на полі бою та інші оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення української системи ППО", - додали в пресслужбі.

Зеленський також подякував за активне залучення французького бізнесу в розбудову України шляхом інвестицій.

Окрім того, голова держави розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Співрозмовники відзначили важливість залучення якнайширшого кола країн до участі в ньому.

За результатами розмови політичним і військовим радникам доручено розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України. Також буде прискорено підготовку до укладання угоди про безпекові гарантії для України.