Франція постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця, – міністр оборони Лекорню

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Le Figaro.

Зокрема чиновник заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії до 3000 снарядів на місяць.

"У період із лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць", - сказав він.

При цьому Лекорню не вважає, що росіяни перехопили ініціативу на фронті. На його думку, РФ не виграє війну проти України, адже успіхи російської армії обмежуються "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад".

"Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, однак це не дає переваги Путіну", - резюмував чиновник.

Боєприпаси для України: що відомо

13 квітня 2023 року Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.

23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.

13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.

5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

Однак 11 січня Єврокомісія запевнила, що Україна отримає обіцяні 1 млн снарядів до весни.