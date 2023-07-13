Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Мова про затвердження Акта на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), який має на меті прискорити постачання боєприпасів і ракет в Україну і допомогти країнам-членам поповнити свої арсенали.

ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які включають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

Раніше під час переговорів з Радою ЄС депутати Європарламенту домоглися того, щоб фінансування отримували більш різноманітні проєкти, а малі та середні підприємства мали право на вищий рівень фінансової підтримки.

Депутати Європарламенту також наполягали на тому, що країни ЄС надаватимуть Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

Законопроєкт був схвалений 505 голосами проти 56, 21 депутат утримався. Тепер документ має схвалити Рада ЄС, аби він набув чинності.

ASAP є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2023 року.

ASAP є відповіддю на запит України до ЄС щодо постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм і угоду Ради від 20 березня 2023 року щодо пропозиції трьох напрямків постачання боєприпасів. Країнам-членам запропоновано терміново передати Україні боєприпаси зі своїх власних запасів (Трек 1). Країни ЄС домовилися про спільну закупівлю мільйона боєприпасів (Трек 2). Напрям 3 спрямований на збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Цього має бути досягнуто за допомогою ASAP, який безпосередньо відповідає на заклик Ради терміново доставити Україні боєприпаси, а також допомогти державам-членам поповнити їхні запаси.