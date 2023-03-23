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Саміт ЄС схвалив спільну закупівлю боєприпасів та ракет для України

23 березня, 2023 четвер
20:36
війна з Росією ЄС Україна

Лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України, також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

"Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська Рада вітає досягнуту в Раді домовленість про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів, а також, якщо буде потрібно, ракет", - сказано у висновках Євроради щодо України.

При цьому у відомстві уточнили, що такі постачання відбуватимуться шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування, зокрема через Європейський фонд миру.

Також лідери країн ЄС підтвердили свою відданість запровадженню нових обмежень проти Росії та продовженню роботи над лімітом цін на нафту країни-агресора. Вони підтримали створення спецтрибуналу для РФ, який розглядатиме злочини агресії.

"Європейська рада знову заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією. Разом з партнерами Європейський союз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України", - наголошується в документі.

Водночас у Єврораді наголосили на активізації роботи з партнерами щодо протидії хибним російським наративам та дезінформації про війну.

У відомстві підтримали зусилля України щодо вступу до Євросоюзу та позитивно оцінили проведення необхідних реформ.

  • Нагадаємо, 20 березня, стало відомо, що більшість країн ЄС затвердили план постачання боєприпасів в Україну. Угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.
  • Кількох країн не було у попередньому списку учасників проєкту, проте лише Угорщина офіційно заявила, що відмовилася брати участь у придбання 1 млн боєприпасів для України.
  • Польща і ще декілька країн не підписалися під планом ЄС із постачання боєприпасів в Україну. У Варшаві непідписання угоди пояснили тим, що не завершено внутрішні процедури у країні.
  • Врешті 22 березня до угоди про спільні закупівлі приєдналась  Іспанія, а 23 березня – Польща.

ЄС
нафта
допомога Україні
зброя для України
санкції ЄС проти Росії
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