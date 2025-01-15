У Грузії напали на експрем'єра та чинного лідера опозиційної партії Гахарію

Про це інформує NewsGeorgia.

Як зазначається, напад на політика стався у вестибюлі готелю "Шератон" у Батумі. Обставини, що передували інциденту, як і кількість учасників подій, наразі не відомі.

Свідки події кажуть, що серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе, і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе.

Також повідомляють, що патруль поліції доїхав на місце лише через 40 хвилин після виклику, набагато пізніше за "швидку".

У поліції заявили, що відкрили провадження за статтею кримінального кодексу про побиття. Причетність до інциденту депутатів коментувати не стали.

У лікарні, куди привезли Гахарію для обстеження, заявили, що машина прибула близько 02:30, а після діагностики він відмовився залишатись для подальшого лікування. У грузинського експрем’єра діагностували перелом кістки носа і струс мозку.

Крім Гахарії, про напад на себе у тому ж місці заявив журналіст Звіад Корідзе. За його словами, напад стався ще до інциденту з Гахарією, коли він сидів у вестибюлі готелю з дружиною.

Згаданий Сахмарадзе і жінка, яка була з ним, нібито самі підійшли до Корідзе і почали ображати його та партію "Єдиний національний рух", поводячись все більш агресивно, а потім до нього приєднались товариші. Журналіст підійшов до охорони з проханням захистити його і, за його словами, у той час хтось вдарив його.