У Грузії напали на експрем'єра та чинного лідера опозиційної партії Гахарію
Уночі 14 січня у готелі в Батумі стався напад на колишнього прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарію, який зараз очолює опозиційну партію "За Грузію"
Про це інформує NewsGeorgia.
Як зазначається, напад на політика стався у вестибюлі готелю "Шератон" у Батумі. Обставини, що передували інциденту, як і кількість учасників подій, наразі не відомі.
Свідки події кажуть, що серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе, і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе.
Також повідомляють, що патруль поліції доїхав на місце лише через 40 хвилин після виклику, набагато пізніше за "швидку".
У поліції заявили, що відкрили провадження за статтею кримінального кодексу про побиття. Причетність до інциденту депутатів коментувати не стали.
У лікарні, куди привезли Гахарію для обстеження, заявили, що машина прибула близько 02:30, а після діагностики він відмовився залишатись для подальшого лікування. У грузинського експрем’єра діагностували перелом кістки носа і струс мозку.
Крім Гахарії, про напад на себе у тому ж місці заявив журналіст Звіад Корідзе. За його словами, напад стався ще до інциденту з Гахарією, коли він сидів у вестибюлі готелю з дружиною.
Згаданий Сахмарадзе і жінка, яка була з ним, нібито самі підійшли до Корідзе і почали ображати його та партію "Єдиний національний рух", поводячись все більш агресивно, а потім до нього приєднались товариші. Журналіст підійшов до охорони з проханням захистити його і, за його словами, у той час хтось вдарив його.
- Нагадаємо, 29 грудня опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац. У парламенті відбулася інавгурація новообраного президента Міхеїла Кавелашвілі.
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