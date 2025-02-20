Сили спецоперацій презентували короткометражку про кіберпідпілля на тимчасово окупованих територіях
Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували мініфільм "Кіберпідпілля" – відеороботу про Рух опору, який діє на тимчасово окупованих територіях
Відповідне відео розмістили на facebook-сторінці командування ССО.
У короткому фільмі показано роботу українського підпілля, зокрема успішно проведену операцію, завдяки якій вдалося завадити планам ворога на території тимчасово окупованого Криму.
Сили спеціальних операцій закликали долучатися до руху опору. Ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях і прагне допомогти у боротьбі проти ворога, можуть звернутися до Центру національного спротиву або заповнити анкету. "Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є", – кажуть у ССО.
Сили спеціальних операцій створили в Україні у 2016 році. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це окремий рід сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.
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