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Звинувачення в домаганнях: поліція почала перевірку щодо Балабана та відкрила справу з приводу Білоуса

Дар'я Тарасова
20 лютого, 2025 четвер
19:10
Культура

Правоохоронці почали перевірку щодо викладача КНУКіМ Олександра Балабана та підтвердили, що проводять слідчі дії щодо викладача вишу Карпенка-Карого Андрія Білоуса

Зміст

Про це повідомляє "Суспільне".

Національна поліція почала перевірку щодо з’ясування обставин щодо викладача КНУКіМ Олександра Балабана, якого раніше колишні студентки звинуватили у сексуальних домаганнях і харасменті. Імовірні жертви харасменту з боку Олександра Балабана до поліції із заявою не зверталися, але там можуть відреагувати на ситуацію самостійно.

"З метою перевірки вказаних повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві внесено відповідні відомості до інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України". Наразі працівниками поліції здійснюється перевірка та вживаються заходи щодо всебічного, повного й об’єктивного з’ясування обставин події та встановлення фактичних даних, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність чи відсутність правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи згідно з чинним законодавством України, а також з метою виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень та запобігання правопорушенням", - зазначили в поліції.

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З відповіді не зрозуміло, чи відкрите кримінальне провадження. Юристка Miller Law Firm Наталія Баранова, коментуючи відповідь правоохоронців, пояснила, що, ймовірно, провадження по Балабану не відкрили.

"Не виключаю, що цей матеріал передали дільничному офіцеру поліції для проведення попередньої перевірки, оскільки на практиці бувають випадки, коли поліція не відкриває провадження, а просто передає матеріал для збору відомостей до дільничого (щоб той зібрав якусь інформацію чи опитав осіб). Однак це не є досудовим розслідуванням, яке розпочинається тільки після відкриття кримінального провадження та здійснюється дізнавачем або слідчим залежно від кваліфікації правопорушення", — уточнила Баранова.

Ті, до кого у разі перевірок мали б звертатися поліціянти - колишні студенти, які поширили інформацію про домагання, зазначили, що з ними наразі правоохоронці не звʼязувалися.

Правоохоронці підтвердили, що проводять слідчі дії щодо викладача університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

"За вказаними фактами правопорушень Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості та зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 153 Кримінального кодексу України. Наразі в кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню", - додали в поліції.

Теги:
Новини
скандал
поліція
новини Києва
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