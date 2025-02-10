Сексуальні домагання у київських вишах: поліція відкрила кримінальне провадження проти викладача

Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції Києва.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 кримінального кодексу України – сексуальне насильство. Справу відкрили за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

"Про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу", - повідомили у поліції.

Там уточнили, що наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває.

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У січні театральну спільноту приголомшила серія звинувачень у домаганнях на адресу викладача університету імені Карпенка-Карого і режисера Андрія Білоуса. Колишні студентки заявили про те, що Білоус сексуально домагався, перетинав межу формального спілкування, цькував. Пізніше про подібну поведінку своїх викладачів почали говорити та писати під хештегом #немовчи й інші колишні студенти творчих вишів. Наразі своїх викладачів звинуватили колишні студенти Андрія Білоуса, Юрія Висоцького, Льва Сомова, Олександра Балабана, Михайла Поплавського.

10 лютого біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації пройшла акція на підтримку 46 акторів і акторок, які висловили вимогу усунути Андрія Білоуса від виконання обов'язків директора та художнього керівника Молодого театру на час розслідування. Інші 94 працівники промовчали. Це викликало реакцію театральної спільноти, яка запустила акцію "Підтримай 46".

Результатом стало повідомлення від КМДА, що Андрія Білоуса відсторонять від посади директора – художнього керівника Молодого театру.