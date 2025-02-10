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Звинувачення Білоуса: під КМДА пройшла акція протесту, влада пообіцяла відсторонити режисера

Дар'я Тарасова
10 лютого, 2025 понедiлок
14:43
Культура Акція під КМДА

У Києві під КМДА пройшла акція з вимогою відсторонити Андрія Білоуса з посади директора — художнього керівника Молодого театру. Режисер вважає, що його намагаються зробити винним без рішення суду

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

10 лютого біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації пройшла акція на підтримку 46 акторів і акторок, які висловили вимогу усунути Андрія Білоуса від виконання обов'язків директора та художнього керівника Молодого театру на час розслідування. Інші 94 працівники промовчали. Це викликало реакцію театральної спільноти, яка запустила акцію "Підтримай 46".

Акція під КМДА

"Я прийшла підтримати акторів Молодого театру, тому що я сама працюю в театрі Марії Заньковецької. Я вважаю, що актори мають підтримати своїх, які не мовчать, які розповідають правду, які дають докази, які говорять. Тому що саме зараз через ситуацію з Білоусом дуже багато інших майстерень почали говорити, розповідати свої історії. Дуже багато жертв, цих історій дуже багато і зараз зупинятися не можна", - зазначила акторка Олександра Мироненко, яка прийшла на акцію.

Як уточнила драматургиня Катерина Пенькова, ініціативна група звернулася до міського голови Віталія Кличка із відкритим листом з проханням відсторони Білоуса від роботи в театрі на період розслідування. Документ підписали понад 1460 театральних діячів не лише з Києва, а й з інших міст, зокрема, Львова, Харкова, Сум, Одеси.

Акція під КМДА

Департамент культури КМДА не знайшов підстав звільнити керівника Молодого театру минулого тижня, пояснивши, що зробити це можна буде тільки за ухвалою суду. Нині директор культурного департаменту КМДА Сергій Анжияк вийшов до мітингувальників і пояснив, що для відсторонення Білоуса потрібне рішення правоохоронних органів або ухвала суду. Без правового складника це відсторонення можуть скасувати в судовому порядку. Тож і Анжияк, і Пенькова наголошують: для відсторонення Білоуса потрібно збільшити кількість заяв постраждалих осіб, а не свідків.

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"Я знаю, що складено кілька заяв, дві або три з них про кримінальну відповідальність. Є про адміністративну і є також про кримінальну", - уточнила Пенькова.

У коментарі hromadske Білоус запевнив, що відкритий до розслідування. Разом з тим, він вважає, що його намагаються зробити винним без рішення суду, а через тиск суспільства.

"Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск", — заявив режисер.

Білоус наполягає, щоб усі звинувачення перевірили згідно з законом, адже зараз, на його думку, "рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Сьогодні цей прецедент стосується мене, але завтра так само можуть атакувати будь-кого", — наголосив режисер.

За його словами, більшість колективу — 94 людини — хоче, щоб режисер залишився на посаді. Однак їхньою думкою "нехтують", бо вона "не вписується у сценарій, де головне — не встановити істину, а досягти конкретного результату".

Реакція влади

Як повідомили в офіційному телеграм-каналі КМДА, Андрія Білоуса відсторонять від посади директора – художнього керівника Молодого театру.

Як пояснили у держадміністрації,  це необхідно для об’єктивного та неупередженого розгляду обставин справи щодо неетичної поведінки та створення умов для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту.

"[Відсторонення] також дасть змогу провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів", - уточнили у КМДА.

 Сьогодні, 10 лютого, у приміщенні КМДА відбулася зустріч з ініціативною групою, під час якої обговорили подальші кроки.

"Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі", – наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Для всебічного аналізу ситуації в театрі створять комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.

Що відомо про скандал та звинувачення у домаганнях Андрія Білоуса

У січні театральну спільноту приголомшила серія звинувачень у домаганнях на адресу викладача університету імені Карпенка-Карого і режисера Андрія Білоуса. Колишні студентки заявили про те, що Білоус сексуально домагався, перетинав межу формального спілкування, цькував. Після анонімних звинувачень зʼявилися і відкриті. Кількість імовірних жертв росла, наче снігова куля. Пізніше про подібну поведінку своїх викладачів почали говорити та писати під хештегом #немовчи й інші колишні студенти творчих вишів. Жертвами імовірних домагань та психологічного насильства ставали зокрема студентки перших курсів - дівчата віком від 16 до 18 років.

Усе почалося з анонімного відео, яке, як пізніше з'ясувалося, записала киянка Софія Сапожнік, що нині мешкає в Лос-Анджелесі. У короткому ролику дівчина розповіла, що театральний режисер і викладач Андрій Білоус просив "поділитися своїми сексуальними фантазіями" і надіслати йому інтимні фотографії. Він і сам скидав їй фото інших студенток.

У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особистість й розповіла нові подробиці.

27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого.

Імовірних жертв домагань підтримала Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наприкінці січня у Молодому театрі звернулися до КМДА з проханням усунути звинуваченого у домаганнях Білоуса з керівної посади.


 

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