Звинуваченого у домаганнях викладача університету Карпенка-Карого Білоуса відсторонили від роботи

Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає hromadske.

Зазначається, що після звернень студенток та акторок щодо домагань з боку Андрія Білоуса, в університеті розпочали службову перевірку. Наразі його відсторонено від освітнього процесу до завершення розслідування правоохоронними органами.

"Заяви, які надійшли, — ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами", — зазначила Сухова.

Адміністрація університету заявила про намір встановити камери відеоспостереження у ВНЗ та запровадити заборону на спілкування студентів із викладачами поза межами групових чатів.