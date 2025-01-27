Звинуваченого у домаганнях викладача університету Карпенка-Карого Білоуса відсторонили від роботи
Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам
Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає hromadske.
Зазначається, що після звернень студенток та акторок щодо домагань з боку Андрія Білоуса, в університеті розпочали службову перевірку. Наразі його відсторонено від освітнього процесу до завершення розслідування правоохоронними органами.
"Заяви, які надійшли, — ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами", — зазначила Сухова.
Адміністрація університету заявила про намір встановити камери відеоспостереження у ВНЗ та запровадити заборону на спілкування студентів із викладачами поза межами групових чатів.
Що передувало
Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.
У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.
24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.31
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе