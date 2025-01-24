Звинувачення викладача Андрія Білоуса в домаганнях: університет Карпенка-Карого звернувся до Нацполіції

Про це повідомили на facebook вишу.

"21 січня 2025 року Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого звернувся із заявою до Національної поліції України з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки", - зазначили в адміністрації вишу.

Також в університеті зауважили, що юридична служба вишу 9 січня розпочала негайну службову перевірку.

"Станом на ранок 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу університету не надходило. Просимо довіряти лише офіційним джерелам", - додали в адміністрації вишу.