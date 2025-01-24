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Звинувачення викладача Андрія Білоуса в домаганнях: університет Карпенка-Карого звернувся до Нацполіції

Дар'я Тарасова
24 січня, 2025 п'ятниця
10:19
Культура

КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера і викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшися із заявою до поліції

Зміст

Про це повідомили на facebook вишу.

"21 січня 2025 року Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого звернувся із заявою до Національної поліції України з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки", - зазначили в адміністрації вишу.

Також в університеті зауважили, що юридична служба вишу 9 січня розпочала негайну службову перевірку.

"Станом на ранок 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу університету не надходило. Просимо довіряти лише офіційним джерелам", - додали в адміністрації вишу.

  • Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера. 
  • У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

 

Теги:
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освіта
скандал
поліція
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