Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Викладача Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили в домаганнях. У КНУТКіТ закликали не довіряти анонімним джерелам

Викладача Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили в домаганнях. У КНУТКіТ закликали не довіряти анонімним джерелам

Дар'я Тарасова
22 січня, 2025 середа
17:52
Культура

Театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило

Зміст

Про це повідомили на facebook-сторінці КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого.

Адміністрація київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого відреагувала на звинувачення, поширені анонімними користувачами на адресу викладача Андрія Білоуса. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

"Останнім часом мережею невідомими особами поширюється інформація про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило", - зазначили в заяві вишу.

У КНУТКіТ нагадали, що в разі виявлення подібних фактів слід звертатись до відповідних правоохоронних органів, а студенти мають можливість звернутися до психологічної служби в університеті, а також до "Скриньки довіри", яка розміщена в головному корпусі.

"Закликаємо перевіряти правдивість матеріалів, що публікуються анонімними джерелами, щоб уникнути поширення неправдивих відомостей про наш заклад", - додали у виші.

У відео, реакцією на яке стала заява університету, дівчина розповідає, що восени 2020 року познайомилася з Андрієм Білоусом, що став її викладачем, коли вона вступила до театрального університету. Отримавши її особистий номер, викладач нібито почав надсилати повідомлення зі стандартними запитаннями.

"Спершу все здавалося звичайним і невинним, але згодом запитання стали більш особистими", — заявила дівчина.

За її словами, викладач нібито запитував про стосунки з батьками, про романтичні стосунки.

"Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи запитувала про інші організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?". Або писав, що мої повідомлення його збуджують", — стверджує дівчина.

Вона поділилась, що одного разу Білоус надіслав їй фотографії інтимних зон інших студенток і попросив її надіслати такі ж.

"Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток, і запитував, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав просити поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, надсилав свої, коли його ніхто не просив", — розповіла дівчина.

Вона додала, що найбільше її схвилювала ситуація, коли Білоус став запрошувати її "на чай, поговорити й поплакатися йому".
 

Теги:
Новини
освіта
скандал
новини Києва
Читайте також:
Дональд Туск
Автор Дар'я Куркіна
21 січня, 2025 вiвторок
Туск доручив підготувати польські консульства до можливої депортації громадян з США
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+1.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 січня
19:16
Марк Рютте
"Чекаю спільної роботи щодо України, РФ і Китаю": Рютте провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Рубіо
19:16
Ексклюзив
Хода памʼяті у Києві
У Києві відбулася Хода пам'яті перших загиблих Героїв Небесної Сотні
18:58
Дональд Трамп
Трамп закликав Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні, інакше пообіцяв запровадити високі податки, тарифи й санкції щодо продукції РФ
18:54
водійка автобуса
В Україні відкрили новий набір на безоплатне навчання водійок автобусів і вантажівок
18:23
Стане найбільшою у Східній Європі: в Україні за підтримки Данії збудують другу чергу Тилігульської ВЕС
18:22
Суд відправив екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка під варту на 60 днів
18:19
Огляд
Дональд Трамп
Кабінет Трампа: кого новий президент США поставив на ключові посади
18:08
Ексклюзив
інавгурація у США, ілюстративне зображення
Зміна президента США – можливість для України, потрібно використати це, - нардеп Синютка
18:07
гривня тисяча гривень
"Тепла зима": допомогу від держави отримають понад 5 тис. українських родин із дітьми
18:06
Ексклюзив
Велика Новосілка
Військовий експерт Ступак пояснив, чому росіянам вдається брати населені пункти "в кліщі"
18:03
OPINION
Арешти офіцерів: дайте армії спокій, дайте їй воювати
17:58
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
У водах Британії виявили шпигунський корабель РФ
17:52
Ексклюзив
Ілон Маск
"Це його політико-ідеологічне переконання": професор Айзенберг про жест Маска на інавгурації Трампа
17:27
З початку доби на фронті відбулося 67 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 41 атаку
17:25
Ексклюзив
Андрюс Кубілюс
Українська оборонна промисловість буде цінним активом для ЄС, - єврокомісар Кубілюс
17:18
Оновлено
Донецька область
За минулу добу РФ обстріляла Донеччину 3829 разів: загинула людина, є поранені
17:02
OPINION
Ланцюг Злуки: Вже тоді мені здавалося, що ми перемогли...
17:01
Україна Польща
У Польщі заговорили про скасування допомоги "800+" для українців, які не працюють
17:00
Правоохоронці затримали ще 19 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах країни
16:46
Юрій Галушкін
За бригадного генерала Галушкіна, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини у 2024 році, внесли заставу 5 млн грн
16:32
Оновлено
Армія РФ атакувала Костянтинівку ФАБами та дроном: одна людина загинула, сім поранених
16:30
Ексклюзив
"Має бути чесне розслідування і покарання для дітей та батьків": радниця Зеленського з прав дитини про побиття дівчинки у Білій Церкві
16:29
Роберт Фіцо
Фіцо скликає радбез Словаччини через інформацію спецслужб про "захоплення влади"
16:29
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Україна має всі шанси стати історією успіху для ЄС, якщо продовжить шлях реформ і використає свій потенціал у ключових сферах, — єврокомісар Андрюс Кубілюс для Еспресо
16:27
Джокер: Безумство на двох
Оголосили претендентів на антипремію "Золота малина", найбільше номінацій у "Джокера 2"
16:23
Зеленський зустрівся із власниками провідних компаній: говорили про інвестиції в Україну
16:21
застосунок Дія
У Дії відновили послугу єВідновлення після російської кібератаки
16:16
OPINION
Путіну мир не потрібен. Йому потрібна увага до себе
16:07
Оновлено
Європарламент
Європарламент закликав визнати президентські вибори в Білорусі фіктивними
16:04
OPINION
Трамп повернувся. Його ціль — золота ера для США, але де в ній ми?
16:03
Дональд Туск
"Тільки союзник може побажати іншому союзнику стати сильнішим": Туск заявив, що ЄС має вітати заклик Трампа про збільшення військових витрат
15:56
Пресреліз
Програма Leave no one behind: школи отримали ноутбуки
Інноваційна освіта Leave no one behind: що зміниться у школах?
15:39
Росіяни двічі атакували рятувальників на Херсонщині, є травмований
15:39
Множинне громадянство паспорт
У разі відкриття кордонів 70% українців не переїжджали б за кордон, – опитування
15:35
армія КНДР
У США очікують, що КНДР відправить підкріплення на Курщину, - NYT
15:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:21
Служба безпеки України
СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили російські удари по Донеччині
15:10
Петро Порошенко
Порошенко готовий внести заставу за генерала Галушкіна
15:04
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Єврокомісар з питань оборони Кубілюс закликав посунути військові цілі НАТО на 14 років через загрозу з боку РФ
15:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 8-15 січня
В рамках наступу на Покровськ росіяни можуть зайти в Дніпропетровську область, - військовий оглядач Попович
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV