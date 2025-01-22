Викладача Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили в домаганнях. У КНУТКіТ закликали не довіряти анонімним джерелам

Про це повідомили на facebook-сторінці КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого.

Адміністрація київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого відреагувала на звинувачення, поширені анонімними користувачами на адресу викладача Андрія Білоуса. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

"Останнім часом мережею невідомими особами поширюється інформація про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило", - зазначили в заяві вишу.

У КНУТКіТ нагадали, що в разі виявлення подібних фактів слід звертатись до відповідних правоохоронних органів, а студенти мають можливість звернутися до психологічної служби в університеті, а також до "Скриньки довіри", яка розміщена в головному корпусі.

"Закликаємо перевіряти правдивість матеріалів, що публікуються анонімними джерелами, щоб уникнути поширення неправдивих відомостей про наш заклад", - додали у виші.

У відео, реакцією на яке стала заява університету, дівчина розповідає, що восени 2020 року познайомилася з Андрієм Білоусом, що став її викладачем, коли вона вступила до театрального університету. Отримавши її особистий номер, викладач нібито почав надсилати повідомлення зі стандартними запитаннями.

"Спершу все здавалося звичайним і невинним, але згодом запитання стали більш особистими", — заявила дівчина.

За її словами, викладач нібито запитував про стосунки з батьками, про романтичні стосунки.

"Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи запитувала про інші організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?". Або писав, що мої повідомлення його збуджують", — стверджує дівчина.

Вона поділилась, що одного разу Білоус надіслав їй фотографії інтимних зон інших студенток і попросив її надіслати такі ж.

"Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток, і запитував, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав просити поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, надсилав свої, коли його ніхто не просив", — розповіла дівчина.

Вона додала, що найбільше її схвилювала ситуація, коли Білоус став запрошувати її "на чай, поговорити й поплакатися йому".

