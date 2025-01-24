Звинувачення викладача Андрія Білоуса в домаганнях: авторка анонімного відео розкрила свою особистість, - ЗМІ

Відповідне інтервʼю вона дала для програми "Сніданок з 1+1".

За даними журналістів, анонімною дівчиною виявилася 23-річна киянка Софія Сапожнік, яка навчалася в майстерні Андрія Білоуса при КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Зараз вона живе в Лос-Анджелесі.

Софія підтвердила під час інтервʼю історію, про яку стало відомо з анонімного відео. Потім вона розповіла, що Білоус на посвяті першого курсу пропонував усім студентам купатися голими.

"Він першим роздягнувся, пішов в озеро голяка", адже, як, за словами дівчини, казав режисер, "це знак творчості і відкритості, і ми маємо не соромитися тіла, бо це наш акторський інструмент".

Водночас вона додала, що викладач надсилав їй інтимні фото іншої студентки й писав їй: "Чи зможеш зробити ти так само?"

Зазначено, що Софія опублікувала анонімні відео разом із чоловіком Олександром, який підтримав її та наголосив: про такі речі не можна мовчати.

"Я поїхала і зрозуміла, що про це треба говорити. Я вже трошки виросла, дивлюся назад і розумію — все, що відбувалося, це ненормально... І ми мовчимо, бо є маніпуляція, бо нам 17–18 років, і він, як майстер, як наш гуру — ми не можемо навіть подумати про щось погане, бо нам здається, що це так і має бути", - сказала дівчина.

Що передувало

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.