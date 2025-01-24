Звинувачення викладача Андрія Білоуса в домаганнях: авторка анонімного відео розкрила свою особистість, - ЗМІ
Авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особистість й розповіла нові подробиці
Відповідне інтервʼю вона дала для програми "Сніданок з 1+1".
За даними журналістів, анонімною дівчиною виявилася 23-річна киянка Софія Сапожнік, яка навчалася в майстерні Андрія Білоуса при КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Зараз вона живе в Лос-Анджелесі.
Софія підтвердила під час інтервʼю історію, про яку стало відомо з анонімного відео. Потім вона розповіла, що Білоус на посвяті першого курсу пропонував усім студентам купатися голими.
"Він першим роздягнувся, пішов в озеро голяка", адже, як, за словами дівчини, казав режисер, "це знак творчості і відкритості, і ми маємо не соромитися тіла, бо це наш акторський інструмент".
Водночас вона додала, що викладач надсилав їй інтимні фото іншої студентки й писав їй: "Чи зможеш зробити ти так само?"
Зазначено, що Софія опублікувала анонімні відео разом із чоловіком Олександром, який підтримав її та наголосив: про такі речі не можна мовчати.
"Я поїхала і зрозуміла, що про це треба говорити. Я вже трошки виросла, дивлюся назад і розумію — все, що відбувалося, це ненормально... І ми мовчимо, бо є маніпуляція, бо нам 17–18 років, і він, як майстер, як наш гуру — ми не можемо навіть подумати про щось погане, бо нам здається, що це так і має бути", - сказала дівчина.
Що передувало
Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.
У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.
24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.31
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.33
- Актуальне
- Важливе