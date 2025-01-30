Звинувачення у домаганнях Андрія Білоуса: львівський театр Лесі Українки підтримав імовірних жертв викладача

Заяву театру оприлюднили в instagram-акаунті театру.

Команда театру Лесі Українки у Львові прокоментувала ситуацію, яка виникла через імовірні протиправні дії та харасмент щодо студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого з боку викладача університету та директора - художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса.

"Наш театр ґрунтується на повазі до цінностей рівності та справедливості, саме тому ми як інституція засуджуємо незаконну та неетичну поведінку та харасмент і закликаємо говорити про подібні кейси вголос та відверто. Сексуальні домагання, насильство та зловживання службовим становищем у театрі чи ЗВО – це ганебно, низько і неприпустимо. Ми покладаємо надії на те, що цей випадок не залишиться черговою локальною історією у театральній бульбашці, а стане рушієм для фундаментальних змін у роботі театральних інституцій та ЗВО. Ця ситуація мусить бути належним чином розслідувана з боку правоохоронних органів та керівництва університету, а винуватець справедливо покараний. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Закликаємо до цього й інші театральні інституції", - написали у заяві театру.

У театрі також висловили підтримку дівчатам, які могли стати імовірними жертвами викладача.

"Ми підтримуємо постраждалих дівчат і дякуємо їм, що наважилися розповісти свої історії. Якщо ви колись стали жертвою харасменту в театрі чи театральному ЗВО, або були свідком подібних ситуацій — поділіться своєю історією через анонімне звернення", - додали вони і залишили посилання на google-форму для анонімних звернень.

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса у домаганнях до студенток

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера. У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило. 24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції. Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особистість й розповіла нові подробиці. 27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого.





