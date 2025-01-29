"Університету потрібні зміни": Ада Роговцева про скандал через імовірні домагання викладача Білоуса
Українська акторка Ада Роговцева висловила підтримку студентам КНУТКіТ імені Карпенка-Карого на тлі звинувачень у домаганнях викладача Андрія Білоуса
Про це вона написала у facebook.
Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева поділилася думками щодо ситуації у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, що виникла на тлі звинувачень викладача і режисера Андрія Білоуса у домаганнях до студенток.
"Київському національному університету театру, кіно і телебачення вже дуже-дуже давно потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад - для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення - прикладні синтетичні мистецтва і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди, майстри своєї справи. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад?", - зазначила акторка.
Вона висловила підтримку студентам та поділилась архівним фото.
майстерня Л.А. Олійника, приблизно 1981 рік, Фото: facebook Ади Роговцевої
"Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому", - додала Ада Роговцева.
Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса у домаганнях до студенток
Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.
У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.
24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.
Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особистість й розповіла нові подробиці.
27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого.
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