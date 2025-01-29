"Університету потрібні зміни": Ада Роговцева про скандал через імовірні домагання викладача Білоуса

Про це вона написала у facebook.

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева поділилася думками щодо ситуації у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, що виникла на тлі звинувачень викладача і режисера Андрія Білоуса у домаганнях до студенток.

"Київському національному університету театру, кіно і телебачення вже дуже-дуже давно потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад - для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення - прикладні синтетичні мистецтва і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди, майстри своєї справи. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад?", - зазначила акторка.

Вона висловила підтримку студентам та поділилась архівним фото.

майстерня Л.А. Олійника, приблизно 1981 рік, Фото: facebook Ади Роговцевої

"Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому", - додала Ада Роговцева.

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса у домаганнях до студенток