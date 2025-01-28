Марія Єфросиніна назвала прізвище телережисера, якого звинуватила у домаганнях у 18-річному віці
На тлі звинувачень у домаганнях викладача університету Карпенка-Карого Білоуса ведуча Марія Єфросиніна поділилась, що на її першому телевізійному шоу вона зазнала домагань з боку режисера В'ячеслава Матвєєва
Про це вона сказала в ефірі "Сніданку з 1+1".
Телеведуча Марія Єфросиніна прокоментувала свій допис в instagram, у якому вперше відверто розповіла про досвід насильства під час своєї першої роботи на телебаченні. У соцмережі вона детально описала інцидент, що мав місце, коли їй було 18 років, проте деталі про особистість режисера раніше не називала.
"У кожного є свій Талашко, Білоус, режисер. Я можу назвати його прізвище. Його прізвище було Матвєєв. Це нікому ні про що не каже. Можливо, він уже помер. Він був режисером одного проєкту. Повірте мені, якби це була впливова людина і багато чого робила зараз у нашій медійній системі, я б давно розкрила його ім'я. Це була моя особиста травма", - заявила ведуча.
Відомо, що першим шоу, де працювала Єфросиніна, був проєкт "Щасливий дзвінок". Режисерами програми були Ігор Щербаков та В'ячеслав Матвєєв.
"Він став підлаштовувати наші раптові перебування наодинці - додаткова читка сценарію, "щоб я не ганьбила шоу", репетиція зі сценічного мовлення та майстерності, бо він - "ученик Меєргольда, і має настрій поділитися зі мною своїм безцінним знанням". Так він почав мене торкатися. І одного разу взяв за шию та впʼявся в мої губи своїм мерзенним смердючим від сигарет ротом, пробиваючи мої стиснуті зуби своїм довгим шорстким язиком... Паралельно намагаючись залізти мені під трусики своїми всохлими пальцями... Хотілося блювати. Я втекла. Нікому нічого не сказала", - написала ведуча в instagram.
Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса у домаганнях до студенток
Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.
У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.
24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.
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