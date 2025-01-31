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Головна Культура У Молодому театрі звернулися до КМДА з проханням усунути звинуваченого у домаганнях Білоуса з керівної посади

У Молодому театрі звернулися до КМДА з проханням усунути звинуваченого у домаганнях Білоуса з керівної посади

Дар'я Тарасова
31 січня, 2025 п'ятниця
14:16
Культура

Колектив Молодого театру просить усунути викладача КНУТКіТ Андрія Білоуса, звинуваченого в домаганнях, з посади директора - художнього керівника на період розслідування

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Про це повідомив актор Молодого театру Ілля Чопоров у facebook.

Актори та працівники Молодого театру у Києві відреагували на скандал за участі викладача КНУТКіТ Андрія Білоуса, який імовірно домагався до студенток. Білоус також є директором та художнім керівником Молодого театру.

"Про це говорили всі окрім нас - тих, хто там працює. Ви маєте право засуджувати нас за тишу, але ми закликаємо до розуміння та аналізу, бо справа стосується не лише репутації чи страху втратити роботу, а банальної особистої безпеки. Поки відкрито слідство, і людина знаходиться на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом", - зазначили у своїй заяві працівники театру.

Команда театру припускає, що проти них можуть початися чутки від людей, які "на боці сторони, що захищається".

"Ми не боїмося звільнення чи втрати своїх ролей, ми хочемо, щоб люди знали, що ми діємо, а відтепер і більше не мовчимо. Сьогодні зранку нами була подана колективна заява до КМДА з підписами частини працівників театру з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора - художнього керівника на період розслідування. Час змінився, але деякі люди, на жаль, ні. Більша частина з нас знає правду і зробить все, щоб справедливе розслідування поставило крапку в цій жахливій історії", - додали в театрі.

Актор також долучив відео, на якому видно, як під час зборів працівники театру підіймаються зі своїх місць після того, як попросили підвестися тих, хто був свідком чи жертвою домагань Білоуса.

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса у домаганнях до студенток

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особистість й розповіла нові подробиці.

27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого.

Імовірних жертв домагань підтримала Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

 

Теги:
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Суспільство
мистецтво
скандал
новини Києва
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