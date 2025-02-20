У передмісті Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ізраїльська поліція припускає теракт
У ізраїльському місті Бат-Ям, що за 4 кілометри від Тель-Авіва, вибухнули три автобуси. Ізраїльська поліція припускає теракт
Про це пише The Times Of Israel.
Наразі повідомлень про постраждалих немає.
Зазначається, що ще два вибухові пристрої було знешкоджено на інших об'єктах.
Ізраїльська поліція припускає можливість теракту, хоча розглядаються всі версії.
Також зазначається, що вибухові пристрої мали таймери і всі вибухи мали відбутися одночасно завтра вранці, коли автобуси мали вийти на рейси. У кожному з пристроїв було по 5 кілограмів вибухівки.
Міністр транспорту Мірі Регев дав вказівку зупиняти всі автобуси та поїзди для перевірки.
За словами начальника районної поліції Тель-Авіва Хаїма Саргарофа, поліція намагається з'ясувати, скільки підозрюваних були причетні до ймовірного теракту.
За даними ізраїльського "9 каналу", відповідальність вже взяв на себе підрозділ ХАМАСу "Туль-Карм".
- Палестинські бойовики ХАМАСу в рамках угоди про перемир'я 20 лютого передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників, серед загиблих - двоє дітей
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.98
- EUR Купівля 43.29Продаж 43.94
- Актуальне
- Важливе