В Одесі через вибух невідомого предмета пошкоджено 3 автівки, поліція з’ясовує обставини інциденту
Через детонацію невідомого предмета в Одесі зазнали пошкоджень три автомобілі. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту
Про це інформує ГУНП в Одеській області.
"Попередньо, внаслідок детонації невідомого предмету, пошкоджено три автівки. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції.
- В Ужгороді стався вибух у дворі багатоквартирного будинку. Всередині металевої труби, яка розташована на подвірʼї, була вибухова суміш.
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