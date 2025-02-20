В Одесі через вибух невідомого предмета пошкоджено 3 автівки, поліція з’ясовує обставини інциденту

Про це інформує ГУНП в Одеській області.

"Попередньо, внаслідок детонації невідомого предмету, пошкоджено три автівки. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції.