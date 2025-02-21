Макрон спілкувався з користувачами соцмереж: показав їм карту України й території, які захопила РФ
Президент Франції Емманюель Макрон упродовж години в прямому ефірі відповідав на запитання користувачів соцмереж про Україну та загрозу для Європи з боку Росії
Про це повідомило Радіо Свобода.
Відкриваючи прямий ефір, Макрон продемонстрував карту України й показав на ній території, які Росія змогла захопити у 2014 та 2022 роках.
"Вона навіть дійшла до Києва. Ми сьогодні про це забули", – зазначив Макрон і згадав про "жахливі воєнні злочини в Бучі".
Президент Франції також наголосив, що президент Володимир Зеленський – легітимний та обраний під час демократичних виборів.
Відповідаючи на запитання щодо можливості проведення зараз виборів в Україні, Макрон зауважив: "Про що ми говоримо? Ви думаєте, що ми в такій самій ситуації займалися б проведенням виборів?.. Якщо ми хочемо вільних виборів в Україні, то, справді, тривалий мир – це передумова. Все, що роблять до цього – маніпуляція".
На запитання, чи планує він відправити війська в Україну, Макрон казав, що наразі не ухвалював такого рішення, але не виключив можливості такого в майбутньому, після того, як буде "узгоджений і підписаний мир".
Також Макрон згадав про програму "Резерв", яку запустила Франція. З її допомогою громадяни можуть "поставити свої навички на службу збройним силам". І наголосив, що доведеться бути більш рішучими й більше інвестувати в безпеку.
Як повідомив у зверненні 20 лютого Володимир Зеленський, того самого дня він спілкувався з Макроном телефоном. "Ми скоординували наші позиції, ми обговорили подальші кроки, і зокрема погляди на гарантії безпеки", – зазначив він.
- 19 лютого Макрон повідомив, що провів розмову із колегами з ЄС, а також Канади, Ісландії та Норвегії стосовно України, а також безпеки у Європі. Він запевнив, що позиція Франції та її партнерів чітка і єдина: вони хочуть тривалого й міцного миру в Україні, стоятимуть поруч з Україною і будуть виконувати всі свої обов'язки для забезпечення миру й безпеки в Європі.
- 24 лютого Макрон перебуватиме з візитом у США, де має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом
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