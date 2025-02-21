На замовлення РФ підірвав авто військового прокурора: СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який готував теракт в Одесі
Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента ФСБ, причетного до підриву автомобіля військового прокурора у середмісті Одеси 20 лютого
Про це інформує Служба безпеки України.
За даними слідства, 20 лютого чоловік підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення.
Зловмисника затримали увечері того ж дня. Ним виявився 18-річний одесит, якого російські окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей.
Правоохоронці встановили, що молодик за інструкцією російської спецслужби в орендованій квартирі власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.
Для підвищення сили ураження він додав до вибухівки металеві гайки та заклав пристрій під автомобіль прокурора. Крім того, зловмисник встановив у безпосередній близькості до "цілі" прихований мобільний телефон, що дозволяв російській спецслужбі дистанційно активувати вибухівку.
Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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