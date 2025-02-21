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Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший дитячий вагон у міжнародному сполученні

Юлія Лаврук
21 лютого, 2025 п'ятниця
19:56
Суспільство дитячий вагон Укрзалізниці

Укрзалізниця 27 лютого запустить перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Він буде у складі поїзда №351 Київ – Кишинів

Зміст

Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

"Вже сьогодні відкривається продаж квитків у дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів! Вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні", – йдеться в дописі.

Вагон, зокрема, містить пандуси для візочків, дитячі манежі, сповивальні столики, гіпоалергенну дитячу постіль, дитяче меню, захищені бортики верхніх полиць, безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою, настільні ігри та інші вигоди для дітей.

Придбати квитки можна виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням "дитячий". У компанії також зазначили, що рекомендують цей вагон насамперед для батьків з дітьми від 0 до 8 років.

  • На початку серпня 2024 року Укрзалізниця у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон у складі потягу Харків – Ясіня.
Теги:
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Світ
Україна
Молдова
Укрзалізниця
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