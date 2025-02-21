Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший дитячий вагон у міжнародному сполученні

Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

"Вже сьогодні відкривається продаж квитків у дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів! Вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні", – йдеться в дописі.

Вагон, зокрема, містить пандуси для візочків, дитячі манежі, сповивальні столики, гіпоалергенну дитячу постіль, дитяче меню, захищені бортики верхніх полиць, безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою, настільні ігри та інші вигоди для дітей.

Придбати квитки можна виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням "дитячий". У компанії також зазначили, що рекомендують цей вагон насамперед для батьків з дітьми від 0 до 8 років.