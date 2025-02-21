Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший дитячий вагон у міжнародному сполученні
Укрзалізниця 27 лютого запустить перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Він буде у складі поїзда №351 Київ – Кишинів
Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці.
"Вже сьогодні відкривається продаж квитків у дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів! Вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні", – йдеться в дописі.
Вагон, зокрема, містить пандуси для візочків, дитячі манежі, сповивальні столики, гіпоалергенну дитячу постіль, дитяче меню, захищені бортики верхніх полиць, безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою, настільні ігри та інші вигоди для дітей.
Придбати квитки можна виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням "дитячий". У компанії також зазначили, що рекомендують цей вагон насамперед для батьків з дітьми від 0 до 8 років.
- На початку серпня 2024 року Укрзалізниця у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон у складі потягу Харків – Ясіня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе