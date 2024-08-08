Укрзалізниця відправила в перший рейс дитячий вагон: у чому його особливості

Про це поінформувала пресслужба УЗ.

"Сьогодні, 8 серпня, Укрзалізниця у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16. Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але найцікавішим він буде для дітей до 8 років", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що квитки на цей вагон можна придбати винятково в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування.

Дітям у цьому вагоні видаватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.

У чому особливості оснащення вагона

У коридорі вагона є інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані "Іскорками суперсил" – персонажами лялькового театру, розробленими ЮНІСЕФ).

У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.

"Проєктування та капітальний ремонт з модернізацією тривали 6 місяців на потужностях Укрзалізниці у спеціальному цеху. Повністю оновлено базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів", - підкреслили в компанії.

Там зазначили, що розробка та фінансування проєкту були здійснені у співпраці з ЮНІСЕФ і за фінансової підтримки уряду Бельгії.