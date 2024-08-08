Укрзалізниця відправила в перший рейс дитячий вагон: у чому його особливості
8 серпня Укрзалізниця у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Його включено до складу потягу Харків – Ясіня
Про це поінформувала пресслужба УЗ.
"Сьогодні, 8 серпня, Укрзалізниця у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16. Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але найцікавішим він буде для дітей до 8 років", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що квитки на цей вагон можна придбати винятково в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування.
Дітям у цьому вагоні видаватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.
У чому особливості оснащення вагона
- У коридорі вагона є інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.
- Кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані "Іскорками суперсил" – персонажами лялькового театру, розробленими ЮНІСЕФ).
- У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.
- Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.
"Проєктування та капітальний ремонт з модернізацією тривали 6 місяців на потужностях Укрзалізниці у спеціальному цеху. Повністю оновлено базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів", - підкреслили в компанії.
Там зазначили, що розробка та фінансування проєкту були здійснені у співпраці з ЮНІСЕФ і за фінансової підтримки уряду Бельгії.
- Укрзалізниця з 1 серпня розширила перелік потягів із жіночими купе. Зокрема послуга стала доступною ще на чотирьох рейсах далекого сполучення.
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