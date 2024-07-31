Мають попит: Укрзалізниця розширює перелік потягів із жіночими купе
Укрзалізниця з 1 серпня розширює перелік потягів із жіночими купе. Зокрема послуга стане доступною ще на чотирьох рейсах далекого сполучення
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Так, із 1 серпня жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:
- № 1/2 Харків — Івано-Франківськ;
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ — Рахів.
"Традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом — цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось з інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток", - зазначили у компанії.
Там додали, що середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки становить 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.
В УЗ нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам і дітям, яким не виповнилося 6 років.
Станом на сьогодні в Україні курсують 8 потягів із жіночими купе:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Ясіня;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.
Придбання квитків у жіночі купе доступне винятково в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку.
Що відомо про жіночі купе
23 травня 2023 року Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.
12 червня того ж року УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Жіночі купе спочатку запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само як і квитки у звичайні купе. Пізніше перелік потягів розширили. В УЗ заявили, що послуга має великий попит.
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