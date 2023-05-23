Зокрема зі схожою ініціативою виступали у 2020 році, після того, як у потязі Київ-Маріуполь тричі судимий чоловік побив і намагався зґвалтувати пасажирку. Тоді, Укрзалізниця на своїй сторінці назвала таку ініціативу недоцільною.

"Деякі філії Укрзалізниці намагались вводити в окремих поїздах розділення на чоловічі/жіночі купе. Для прикладу, у 2010 році в якості експерименту Львівська залізниця вводила роздільні купе для чоловіків і жінок в 12 поїздах (на потяг був один "розділений" вагон), пізніше – Донецька залізниця. Проте послуга не мала попит – залишалось багато нереалізованих місць", – пояснили залізничники.

Також в Укрзалізниці вважали, що така новація може сприйматися як дискримінація пасажирів (сексизм, ейджизм).

"З правової точки зору ми не можемо відмовити пасажиру у купівлі квитка. Наприклад, якщо пасажиру-чоловіку потрібно їхати, а вільні місця залишились лише в "жіночому" купе, то Укрзалізниця не може відмовити такому пасажиру", – йшлося в дописі.

Зараз приводом до чергового обговорення стала петиція Ольги Ожогіної, яка з'явилася на сайті Кабміну 15 травня і вже на сьогодні має майже 23 тисячі підписів з 25 тисяч необхідних.

Авторка пропонує виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків у всіх поїздах "Укрзалізниці", які прямують маршрутом довше, ніж шість годин.

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Як у світі?

Окремі вагони для чоловіків і жінок поширена практика в багатьох країнах. Українок, яких через ситуацію на батьківщині довелося багато поїздити світом, така практика щонайменше зацікавила.

"Я так звикла за час війни їздити в потягах в Європу тільки з жінками, що вже не уявляю інакше. І так, на європейських залізницях можна прицільно купити квиток в "жіночий" вагон", – зазначила телеведуча Марічка Падалко.

Жіночі й чоловічі купе є на польській залізниці. У Японії, де гостро стояла проблема домагань у транспорті, деякі вагони на нічних рейсах їздять ще з 2000-го року. Окремий транспорт для різних статей функціонує також у Бразилії, Мексиці, Індії, країнах Близького Сходу.

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Реакція громадськості

Режисерка та письменниця Ірина Цілик вважає, що Україні необхідно переймати такий міжнародний досвід і покращувати безпеку на залізниці будь-якими доступними способами.

"Щодо ідеї створення можливої опції вагонів для жінок в Укрзалізниці. Мені вона подобається, адже, як на мене, тут йдеться не про дискримінацію чоловіків, а просто додаткові можливості вибору для жінок. Я не вважаю, авжеж, що потрібно боятися всіх чоловіків. Але, спираючись на власний досвід і статистику, я думаю, що такі вагони мають сенс", – написала вона.

Якщо серед українських жінок є попит на окремі вагони то його не можна ігнорувати. У цьому переконаний народний депутат України Ярослав Юрчишин.

"Зрештою колись так ігнорували право жінок на голосування та розширення робочих прав. Коли не працює ігнор - стібатися та відчувати себе ображеним. Типу якщо вони хочуть відгородитися, то сприймають всіх мужиків потенційними ґвалтівниками. В результатів просто буде срач. Другий варіант – прийняти і почати шукати вирішення. Наприклад, додати додатковий сервіс вибору вагона та купе. Не місця як зараз, а саме купе", – наголосив політик.

Натомість у коментарях до цього посту юристка та військовослужбовця Євгенія Закревська зазначила, що вважає роздільні вагони шкідливою ініціативою.

"Категорично проти жіночих вагонів. Вважаю це ПОГІРШИТЬ безпекову ситуацію. Сприятиме посиленню сегрегації жінок в інших сферах. І взагалі це регрес в розвитку суспільства. Це геть в інший бік від рівних прав, інклюзії, безпеки", – зазначила адвокатка.

Журналіст і медіакритик Отар Довженко побоюється, аби на жінок не почали вішати ярлики, в залежності від того, хто яким вагоном подорожує.

"Мене непокоїть у цій ситуації лише одне: чи не прочитають цю ситуацію люди, потенційно схильні до насильства, як "жінки, які хочуть, щоб до них не приставали, їдуть в жіночому купе, а якщо жінка їде в спільному, то вона відкрита". Як на мене, було б круто посилювати захист жінок (і всіх пасажирів) у будь-яких купе – наприклад, кнопки виклику і адекватна поведінка провідників", – написав журналіст.

Швидкі денні поїзди вирішать проблему краще, ніж окремі місця

Еспресо звернувся за коментарем до колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, аби він висловив свою думку щодо дискусійного питання. Ексчиновник відповів, що розмежування за статевою ознакою буде дієвим, однак лише, як тимчасовий захід.

"Це дійсно потрібно, бо бувають випадки насильства і, безумовно, окремі чоловічі і жіночі купе могли б зняти ці проблеми. Але це точно не може бути комплексним вирішення питання", – наголосив Омелян.

На його думку, комплексне вирішення полягає у підвищенні швидкості поїздів, розбудові нової мережі, переході на денні поїздки з сидячими місцями, а відтак зменшення до мінімуму кількості нічних поїздів.

"Насправді зараз прекрасна нагода для цього, бо в підсумку війни ми будемо мати, чи повинні мати значний фінансовий ресурс. Якщо наша влада зробить усе правильно, то завдяки цьому ресурсу ми повинні повністю відновити і рухомий склад Укрзалізниці й розбудовувати євроколії".

За словами ексміністра, нічні поїзди курсують на невеликі відстані і з дуже малою швидкістю, що є зовсім неправильно.

"Відстань умовно Київ – Львів у 600 кілометрів долати 8, чи 10-12 годин – це неприпустимо. Я вважаю, що такі відстані мають долати в середньому за 3-4 години. І це можливо зробити. Не йдеться навіть про гіперлуп, йдеться про середню швидкість 150 км/год. Ось на це має робити акцент Укрзалізниця і, безумовно, потрібен перехід на денні потяги. У таких потягах, до речі, згідно зі статистикою, конфліктні ситуації трапляються мінімально", – наголошує він.

Для впровадження інклюзії потрібні сотні нових потягів

Питання розділених вагонів для чоловіків і жінок є не єдиним, яке варто виносити на обговорення. Зараз гостро виникає потреба в інклюзивних вагонах. І ця проблема набагато складніша, адже, як пояснює Омелян, весь рухомий склад – вагони й поїзди – виготовлені в минулому сторіччі та під інклюзію зовсім не пристосовані.

"Із нових було закуплено лише кілька "хюндаїв", дві "шкоди" і по всьому. З появою оновленого рухомого складу ця проблема зникає в більшості випадків. Буде лише проблема – доведення перонів і самих залізничних вокзалів до необхідних стандартів", – розповідає він.

Точково питання інклюзії також не вдасться вирішити. Реальний і дієвий вихід – замінювати старі вагон і поїзди. Під час цієї заміни треба буде перебудовувати всі перони, каже ексміністр. Крім того, Омелян розповів, що свого часу намагався отримати безплатно близько ста німецьких електричок, які можна було б використовувати без жодних обмежень. Вони обладнані належним підходом і інклюзивними нюансами, починаючи з місць, туалетів та багато іншого, але тоді цей процес зірвали чиновники Укрзалізниці та уряду.

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Укрзалізниця пообіцяла пасажиркам "жіночі купе"

В Укрзалізниці відреагували на суспільний резонанс. У компанії переконують, що вже розглядають можливість запровадження жіночих купе. Але для цього потрібно розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів, проконсольтуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

"Поряд з цим ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника", – йдеться в повідомленні.

Наразі голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко пообіцяв пілотний проєкт із жіночими купе. Послугу з купівлі квитків можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок.

"Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування", – зазначив Лященко.