РФ ударила по Дергачах на Харківщині: серед поранених – шість дітей
Удень 2 травня російська окупаційна армія атакувала Дергачі Харківської області, внаслідок чого постраждали сім людей, серед них шестеро дітей
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Станом на зараз унаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них - діти", - написав він.
За даними чиновника, двоє дітей дістали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані.
75-річному чоловікові надали допомогу на місці.
Раніше Синєгубов повідомляв про чотирьох постраждалих дітей.
"Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо, четверо постраждалих дітей", - писав він.
Чиновник зазначив, що перевірка профільними службами та ліквідація наслідків тривають.
Також він закликав не залишати укриттів до відбою, адже можливі повторні удари керованими авіабомбами.
- 26 квітня російська армія також обстріляла місто Дергачі Харківського району. Окупанти влучили у житловий будинок, внаслідок чого постраждали четверо осіб, зокрема й троє дітей.
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