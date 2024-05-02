РФ ударила по Дергачах на Харківщині: серед поранених – шість дітей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз унаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них - діти", - написав він.

За даними чиновника, двоє дітей дістали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані.

75-річному чоловікові надали допомогу на місці.

Раніше Синєгубов повідомляв про чотирьох постраждалих дітей.

"Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо, четверо постраждалих дітей", - писав він.

Чиновник зазначив, що перевірка профільними службами та ліквідація наслідків тривають.

Також він закликав не залишати укриттів до відбою, адже можливі повторні удари керованими авіабомбами.