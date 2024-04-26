Росіяни обстріляли Дергачі на Харківщині: постраждали двоє дітей

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей. Дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації", - зазначив він.

За словами очільника ОДА, окупанти вдарили по центральній частині міста.

Синєгубов пізніше додав, що удар був здійснений керованою авіабомбою. Внаслідок влучання є загорання двоповерхового будинку. Екстрені служби ліквідовують наслідки.