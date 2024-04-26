Росіяни обстріляли Дергачі на Харківщині: постраждали двоє дітей
26 квітня російська армія обстріляла місто Дергачі Харківського району, внаслідок чого постраждали двоє дітей
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей. Дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації", - зазначив він.
За словами очільника ОДА, окупанти вдарили по центральній частині міста.
Синєгубов пізніше додав, що удар був здійснений керованою авіабомбою. Внаслідок влучання є загорання двоповерхового будинку. Екстрені служби ліквідовують наслідки.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія атакувала 22 населені пункти Херсонської області. Унаслідок цього постраждали 6 людей, є руйнування.
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