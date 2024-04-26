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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ вдарила по ТЦ, дитячому садку та житлових кварталах на Херсонщині: 6 постраждалих

РФ вдарила по ТЦ, дитячому садку та житлових кварталах на Херсонщині: 6 постраждалих

26 квітня, 2024 п'ятниця
09:07
Війна з Росією Херсонщина війна з росією

Протягом минулої доби російська окупаційна армія атакувала 22 населені пункти Херсонської області. Унаслідок цього постраждали 6 людей, є руйнування

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що РФ протягом доби обстрілювала Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон. 

Натомість окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

Крім цього, через російську агресію 6 людей отримали поранення.

  • Вдень 23 квітня російська армія обстріляла селище Козацьке Херсонської області, внаслідок цього загинула 82-річна жінка.
Теги:
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
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