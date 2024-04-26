РФ вдарила по ТЦ, дитячому садку та житлових кварталах на Херсонщині: 6 постраждалих

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що РФ протягом доби обстрілювала Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон.

Натомість окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

Крім цього, через російську агресію 6 людей отримали поранення.