Унаслідок російського обстрілу загинула 82-річна жителька Херсонщини
Вдень 23 квітня російська армія обстріляла селище Козацьке Херсонської області, внаслідок цього загинула 82-річна жінка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що це вже не перший обстріл Козацького
"Російські війська вбили жительку Козацького. Сьогодні в обід окупанти вкотре атакували селище. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 82-річна жінка", - написав очільник області.
- Росіяни у вівторок, 23 квітня, завдали ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини, внаслідок чого четверо людей зазнали поранень.
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