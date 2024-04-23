Унаслідок російського обстрілу загинула 82-річна жителька Херсонщини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що це вже не перший обстріл Козацького

"Російські війська вбили жительку Козацького. Сьогодні в обід окупанти вкотре атакували селище. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 82-річна жінка", - написав очільник області.