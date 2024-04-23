Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 4 постраждалих

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог ударив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що серед постраждалих троє чоловіків, 34, 48 і 70 років, та 72-річна жінка. Їх госпіталізували, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

"Сталися два займання. Інформація уточнюється", - додав він.