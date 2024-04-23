Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 4 постраждалих
Росіяни у вівторок, 23 квітня, завдали ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини, внаслідок чого четверо людей зазнали поранень
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог ударив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що серед постраждалих троє чоловіків, 34, 48 і 70 років, та 72-річна жінка. Їх госпіталізували, вони перебувають у стані середньої тяжкості.
"Сталися два займання. Інформація уточнюється", - додав він.
- У ніч на 23 квітня Росія здійснила повітряну атаку України: в Одесі є постраждалі, завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.
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