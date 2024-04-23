Росія запустила "шахеди" на схід України. Ситуація у ніч на 23 квітня
У ніч на 23 квітня Росія почала атаку "шахедами" східних областей України – дрони рухаються на південний захід
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 23:20 стало відомо, що ворог запустив групу "шахедів" з Курської області.
Російські БПЛА рухалися з Сумської області у Полтавську та Черкаську.
Курс польоту ворожих дронів – південно-західний.
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