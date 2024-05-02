В ОП розраховують на "спільне європейське рішення" щодо повернення чоловіків в Україну, – Подоляк
Радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає несправедливим, що частина громадян України під час війни перебуває за кордоном, і наполягає на їхньому поверненні
Про це він сказав у інтерв'ю Delfi.
На його думку, європейці "через довгі дискусії, але прийдуть до правильного рішення", тобто видачі Україні чоловіків призовного віку.
Подоляк переконаний, що чоловіки призовного віку, які нібито ведуть легке життя за кордоном, шкодять іміджу України.
"На мою думку, це рішення буде прийнято. І це змушує молодих людей зараз задуматися, де вони, що вони та як вони почуватимуться вже завтра", - сказав радник керівника ОП.
Також він вважає несправедливим, що одні платять високу ціну, а інші насолоджуються життям, а потім повернуться в Україну і скажуть, що вболівали за неї.
"Точно треба спільне європейське рішення щодо цього питання", - резюмував Подоляк.
- 25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
- Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.
- 30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.
- Пізніше Косіняк-Камиш сказав, що рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато.
- Водночас посол України в Польщі Василь Звари сказав, що Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів із проханням сприяти поверненню чоловіків призовного віку в Україну.
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