В ОП розраховують на "спільне європейське рішення" щодо повернення чоловіків в Україну, – Подоляк

Про це він сказав у інтерв'ю Delfi.

На його думку, європейці "через довгі дискусії, але прийдуть до правильного рішення", тобто видачі Україні чоловіків призовного віку.

Подоляк переконаний, що чоловіки призовного віку, які нібито ведуть легке життя за кордоном, шкодять іміджу України.

"На мою думку, це рішення буде прийнято. І це змушує молодих людей зараз задуматися, де вони, що вони та як вони почуватимуться вже завтра", - сказав радник керівника ОП.

Також він вважає несправедливим, що одні платять високу ціну, а інші насолоджуються життям, а потім повернуться в Україну і скажуть, що вболівали за неї.

"Точно треба спільне європейське рішення щодо цього питання", - резюмував Подоляк.