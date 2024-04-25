Польща готова сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних, - міністр Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок"
Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Polsat News, передає Reuters.
"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - зазначив урядовець.
Міністр також сказав, що Польща в минулому вже пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і "виконали свій громадянський обов'язок".
"Будь-яка підтримка можлива", - сказала Косіняк-Камиш про те, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.
Reuters з посиланням на Євростат, повідомляє, що станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 мільйона українців, з яких близько 860 000 – дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту 950 000 українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.
- Напередодні прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща не має резервів для передачі Україні комплексу Patriot, але обіцяє допомогти іншими засобами для посилення протиповітряної оборони.
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