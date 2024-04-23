Польща не має можливості передати Україні Patriot, але допоможе іншим озброєнням, - Туск

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Польща "не має можливості" передати Україні Patriot.

Туск зазначив, що та батарея Patriot, яка розміщена біля Жешува, звідки західна допомога надходить до України, не належить Польщі, а перебуває в розпорядженні армії США.

"Коротко кажучи, ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом із Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО", – сказав польський прем’єр.

Водночас як зазначив Туск, "існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною".

Він не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

Нагадаємо, 21 листопада 2022 року Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему Patriot для захисту від потенційних ракетних обстрілів. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну. У результаті систему таки залишили в Польщі, а в листопаді 2023 року – Німеччина почала процес її повернення.