Про це Маріуш Блащак написав у твіттері.

"Після подальших ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини з пропозицією передати запропоновані Польщі батареї Patriot до України й розгорнути їх на західному кордоні. Це захистить Польщу від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - зазначив він.

Схожу думку в інтерв'ю PAP висловив президент владної партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський. Він зазначив, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби Німеччина передала це обладнання українцям і розмістила його на заході України. І додав, що це його особиста думка.

Після падіння ракети 15 листопада на території Польщі Німеччина запропонувала зміцнити польське небо своїми системами ППО Patriot. ФРН має 12 комплексів Patriot, два з них розміщені у Словаччині.

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