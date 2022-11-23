Польща запропонувала Німеччині передати системи ППО Patriot Україні й розмістити їх біля кордону
Міністр національної оборони Польщі попросив Німеччину передати Україні запропоновані раніше Варшаві системи ППО Patriot й розмістити їх біля кордону
Про це Маріуш Блащак написав у твіттері.
"Після подальших ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини з пропозицією передати запропоновані Польщі батареї Patriot до України й розгорнути їх на західному кордоні. Це захистить Польщу від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - зазначив він.
Схожу думку в інтерв'ю PAP висловив президент владної партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський. Він зазначив, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби Німеччина передала це обладнання українцям і розмістила його на заході України. І додав, що це його особиста думка.
- Після падіння ракети 15 листопада на території Польщі Німеччина запропонувала зміцнити польське небо своїми системами ППО Patriot. ФРН має 12 комплексів Patriot, два з них розміщені у Словаччині.
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