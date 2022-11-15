Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Польщі скликають комітет з нацбезпеки, ЗМІ повідомили про падіння ракет біля кордону з Україною та загиблих
Оновлено

У Польщі скликають комітет з нацбезпеки, ЗМІ повідомили про падіння ракет біля кордону з Україною та загиблих

15 листопада, 2022 вiвторок
21:46
війна з Росією Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, ймовірно через падіння російських ракет поблизу кордону з Україною

Про це повідомляє речник уряду Польщі Пйотр Мюллер у своєму Twitter.

"Прем'єр-міністр Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони", – написав він.

Згодом Мюллер розповів також журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

За інформацією AFP, високопоставлений чиновник розвідки США підтвердив, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.

На ситуацію вже відреагував міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, засудивши дії Росії.

"Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин",  – написав латвійський міністр оборони.

Активно реагувати почали й міністерства інших країн, зокрема у МЗС Естонії заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО: "Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником".

Про свою солідарність із Польщею та готовність стати на захист заявив і президент Литви Ґіта́нас Наусе́да: "Підтримуємо тісний контакт із нашими польськими друзями. Литва рішуче солідарна з Польщею".

  • Нагадаємо, 15 листопада ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
  • Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Україна
Польща
Читайте також:
Окупанти, Херсон, Херсонщина
12 листопада, 2022 субота
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
14 листопада, 2022 понедiлок
Лідери США та Китаю виступили із заявами про розвиток двосторонніх відносин
Владимир Арьев
14 листопада, 2022 понедiлок
Наказ вимкнути телеканали Прямий, 5-й та Еспресо з держмережі цифрового мовлення віддавав секретар РНБО Данилов, - Ар'єв
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 листопада
21:40
Аналітика
Сергій Згурець
Ворогу потрібно два тижні, аби накопичити запас у 100 ракет. Колонка Сергія Згурця
21:21
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії: "Удари по містах України демонструють слабкість Путіна, він програє в бою і дипломатично"
20:28
Гукстра і Кулеба
Очільник МЗС Нідерландів Гукстра відвідав Київ у день масованих атак Росії
20:26
Неістфак 11.11.2022
Україна була частиною найтолерантнішої країни Європи, - історикиня Старченко
20:06
техніка окупантів
ЗСУ знищили 4 райони зосередження військових та техніки, 2 склади боєприпасів та 1 важливий військовий об’єкт, - Генштаб
20:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:05
OPINION
Ігор Гулик
"Нравіцца – нє нравіцца". Путін і повернення долі
20:02
Оновлено
Укрзалізниця
Через ворожі ракетні обстріли затримується низка поїздів. Перелік
20:00
Оновлено
ракета
Українська ППО збила 73 ракети та 10 дронів-камікадзе під час масованої атаки
19:57
росіяни
Росіяни тікають зі Скадовського й Генічеського районів до Криму, а на Луганщині – в Кремінну, - Генштаб ЗСУ
19:55
Порошенко в ефірі DW: ракетні удари по Україні під час саміту G20 демонструють ставлення Путіна до миру
19:50
смартфон_інтернет
На тлі масованих ракетних атак інтернет-трафік в Україні впав до 67%, - дані Netblocks
19:42
Ексклюзив
саміт G20
Антипутінська коаліція з’явилася у G20, - нардеп Наливайченко
19:38
об’єкти енергетичної інфраструктури, які постраждали від російського ракетного удару в Черкаській області
Унаслідок ракетної атаки росіян в Україні пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури
19:18
Оновлено
ракетний обстріл Київщина
На Київщині внаслідок масованих ракетних ударів критична ситуація з електропостачанням
19:10
Червоний Хрест зобов'язався забезпечувати зв'язок українських військовополонених з родинами через листування
19:02
ракета
Удар по Дніпропетровщині: у Кривому Розі серйозно зруйновано енергетичний об’єкт, три ракети збила ППО
18:39
Ексклюзив
саміт G20
Сценарій Путіна на саміті G20 провалився, - політолог Таран
18:39
обстріл Харкова
Окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району
18:17
Денис Шмигаль
"Російські терористи демонструють своє "бажання" перемовин": Шмигаль прокоментував ракетний удар
18:12
Володимир Зеленський
"Ворог свого не добʼється, ми все відновимо і переживемо": Зеленський звернувся до українців
18:07
OPINION
Віктор Каспрук
Херсон для Путіна - рубікон капітуляції
18:04
Оновлено
Російський ракетний удар по Львову
На Львівщині після вибухів частина області без світла. Одна людина постраждала
17:57
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Станьте на бік людей, а не злочинців": Кулеба закликав учасників саміту G20 відреагувати на обстріл
17:53
світло
Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла
17:41
електроенергія
У Молдові на тлі ракетних ударів по Україні з'явилися проблеми з електропостачанням
17:23
РФ завдала удару по об'єкту інфраструктури на Волині: можливі перебої зі світлом
17:07
Ракета
На Кіровоградщині російські ракети влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури
17:01
Ракетний обстріл
Унаслідок російських ракетних ударів частина Хмельницького залишилася без електрики
16:52
Ексклюзив
Біля Бахмута тривають пекельні бої, ворог поводиться, як поранений звір, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
16:50
Світло
У Києві й області запровадили екстрені вимкнення світла
16:35
Оновлено
авіація
У Житомирі внаслідок ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі немає світла
16:32
ООН
Українські військовополонені в РФ зазнавали нападів собак, катування струмом, сексуального насильства, - ООН
16:31
вибух поблизу Мелітополя
Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Рівному
16:12
евакуація
З тимчасово окупованої частини Запорізької області, вперше з 30 вересня, виїхало 224 людини за добу
16:08
Оновлено
влучилання ракети у Києві
У Києві зафіксовано вибухи, попередньо, є влучання у 3 житлові будинки, одна людина загинула
16:06
ППО, ракета
Над Сумщиною ППО збила ворожу ракету
16:02
OPINION
Володимир Гевко
Війна позбавила українців будь-якого сантименту до Росії
15:46
Ексклюзив
Через дії РФ жителі Індонезії та країн Африки сплачують дорожче за зерно, яке виходить з українських портів, - нардепка Рудик
15:26
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан торгується з ЄС та Росією в надії отримати більше, - дипломат Веселовський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV