Про це повідомляє речник уряду Польщі Пйотр Мюллер у своєму Twitter.

"Прем'єр-міністр Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони", – написав він.

Згодом Мюллер розповів також журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

За інформацією AFP, високопоставлений чиновник розвідки США підтвердив, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.

На ситуацію вже відреагував міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, засудивши дії Росії.

"Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин", – написав латвійський міністр оборони.

Активно реагувати почали й міністерства інших країн, зокрема у МЗС Естонії заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО: "Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником".

Про свою солідарність із Польщею та готовність стати на захист заявив і президент Литви Ґіта́нас Наусе́да: "Підтримуємо тісний контакт із нашими польськими друзями. Литва рішуче солідарна з Польщею".

Нагадаємо, 15 листопада ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

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