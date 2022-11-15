У Києві зафіксовано вибухи, попередньо, є влучання у 3 житлові будинки, кілька ракет збила ППО
У Києві у вівторок, 15 листопада, пролунали вибухи, унаслідок чого пошкоджено три житлові будинки
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що приліт зафіксовано в ще одну житлову багатоповерхівку.
Раніше про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Зазначають, що в столиці наразі зафіксовано два влучання. Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.
Мер Києві Віталій Кличко зазначив, що вибухи пролунали в Печерському районі міста. Наразі на місці влучань працюють медики та рятувальники. Детальнішу інформацію мер столиці пообіцяв надати згодом.
Раніше очевидці повідомляли про дим в одному з районів столиці.
Наразі триває повітряна тривога, яку оголосили о 14:21. Про небезпеку ракетного обстрілу повідомляв голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
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