Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що приліт зафіксовано в ще одну житлову багатоповерхівку.

Раніше про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Зазначають, що в столиці наразі зафіксовано два влучання. Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.

Мер Києві Віталій Кличко зазначив, що вибухи пролунали в Печерському районі міста. Наразі на місці влучань працюють медики та рятувальники. Детальнішу інформацію мер столиці пообіцяв надати згодом.

Раніше очевидці повідомляли про дим в одному з районів столиці.

Наразі триває повітряна тривога, яку оголосили о 14:21. Про небезпеку ракетного обстрілу повідомляв голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

У Києві та низці областей України вранці 31 жовтня пролунали вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстрені відключення електроенергії.