Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у telegram.

За його словами у понеділок, 31 жовтня, вранці частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль.

"Російські терористи вчергове завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - написав Тимошенко.

У енергетичній компанії Yasno поінформували, що фахівці працюють над стабілізацією енергосистеми, яка цього ранку зазнала чергового удару російських терористів.

"Хочемо попередити про екстрені аварійні відключення електроенергії сьогодні.

Вимкніть або обмежте використання енергоємних приладів. Так ви допоможете енергетикам швидше розв’язати проблеми зі світлом", - закликали у компанії.

У столиці та інших областях України вранці 31 жовтня прогриміли вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb