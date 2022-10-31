Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

За його словами, енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.

"Фахівці ДТЕК, НЕК "Укренерго", разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - сказав мер.

Раніше Кличко у телеграмі розповів: "У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання".

Також було відомо про роботу ППО від Київської міської військової адміністрації.

Місцеві почали повідомляти про вибухи після оголошення тривоги о 07:00.

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