РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва: частина міста знеструмлена
У столиці України вранці 31 жовтня прогриміли вибухи, адже російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.
За його словами, енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.
"Фахівці ДТЕК, НЕК "Укренерго", разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - сказав мер.
Раніше Кличко у телеграмі розповів: "У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання".
Також було відомо про роботу ППО від Київської міської військової адміністрації.
Місцеві почали повідомляти про вибухи після оголошення тривоги о 07:00.
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