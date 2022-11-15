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Росіяни 15 листопада випустили по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня, - речник Повітряних сил Ігнат

15 листопада, 2022 вiвторок
18:22
війна з Росією збита ракета

Основна кількість ракет під час масованого удару РФ по Україні 15 листопада вилетіла з стратегічних бомбардувальників, які перебували на півночі Каспійського моря

Про це в ефірі Еспресо розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Випущено 100 ракет. На жаль, все збити неможливо, але більшість ракет буде збито. Окупант перевершив свою атаку 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети. 31 жовтня було збито 45 із 55 ракет", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що сьогодні є непогана робота ППО.

"На жаль, така кількість ракет - це величезні виклики. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Є наслідки і для мирних мешканців. Основна кількість ракет вилетіла з стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-60 з півночі Каспійського моря, також зазвичай з Ростовської області та акваторії Чорного моря. Власне всі ці ракети полетіли по всіх областях нашої держави", - підсумував речник командування.

  • 15 листопада ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. 

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Росія
ППО
російська армія
ракетний удар
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