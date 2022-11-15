Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ракету було збито над Роменським районом Сумської області. Живицький зазначив, що є ризик повторних пусків. тож варто лишатися в укриттях.

15 листопада у Києві зафіксовано вибухи, попередньо, є влучання у 2 житлові будинки, кілька ракет збила ППО.

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