Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Рівному
У вівторок, 15 листопада, окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Рівному, деякі частини міста лишились без світла
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.
О 16:18 стало відомо про влучання ворожої ракети в об'єкт критичної інфраструктури Рівного. Внаслідок удару деякі частини міста лишились без електроенергії.
Раніше, о 14:56 у місті було зафіксовано роботу ППО.
- У Києві у вівторок, 15 листопада, пролунали вибухи, унаслідок чого пошкоджено три житлові будинки.
- У вівторок, 15 листопада, на Сумщині українська ППО збила ракету окупантів, а у частині Житомира внаслідок обстрілів зникло світло.
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