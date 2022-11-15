Про це під час етеру на своїй сторінці у мережі facebook повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Війська РФ завдали двох ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира.

"Енергетики працюють, працює ДСНС. Наразі у місті немає світла, більше інформації розкажу згодом", - сказав Сергій Сухомлин.

15 листопада у Києві зафіксовано вибухи, попередньо, є влучання у 3 житлові будинки, кілька ракет збила ППО.

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