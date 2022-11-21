Польща хоче розмістити біля кордону з Україною ППО Patriot від Німеччини

Польща хоче розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot, яку пропонує їй Німеччина. Про це написав у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він привітав пропозицію Німеччини зміцнити оборону неба Польщі комплексами Patriot.

"Сьогодні у телефонній розмові з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена поблизу кордону з Україною", – написав Блащак.

Німеччина пропонує зміцнити польське небо своїми Patriot на тлі падіння ракети 15 листопада на території Польщі. ФРН має 12 комплексів Patriot, два з них розміщені у Словаччині.

До слова, польська прокуратура не погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети в селі Пшеводув, через який загинули двоє чоловіків

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

Пізніше, 19 листопада, лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу