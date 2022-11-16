Байден заявив G7 і НАТО, що ракета в Польщі від української ППО, - Reuters
Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО
Про це повідомили в Reuters з посиланням на джерело в НАТО.
Зазначається, що Байден раніше сказав журналістам в Індонезії, що ракета навряд чи була випущена з Росії. Пізніше він додав, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони. З відповідною заявою він звернувся до партнерів по G7 і НАТО.
Посли НАТО скликали екстрену зустріч, щоб відреагувати на вибух поблизу українського кордону, який стався, коли Росія обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.
- 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
- Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.
- Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
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