Про це повідомили в Reuters з посиланням на джерело в НАТО.

Зазначається, що Байден раніше сказав журналістам в Індонезії, що ракета навряд чи була випущена з Росії. Пізніше він додав, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони. З відповідною заявою він звернувся до партнерів по G7 і НАТО.

Посли НАТО скликали екстрену зустріч, щоб відреагувати на вибух поблизу українського кордону, який стався, коли Росія обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.

16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

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